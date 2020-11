"Pazzi loro o pazzi noi?". Senaldi, un esempio per smontare Conte: cosa accade in Svizzera, proprio ora | Video (Di mercoledì 25 novembre 2020) "pazzi loro o pazzi noi?". Pietro Senaldi lo chiede provocatoriamente a DiMartedì. Nello studio di Giovanni Floris si parla di coronavirus, Natale "in libertà vigilata", piste da sci chiuse per evitare la terza ondata a gennaio. Il direttore di Libero alza il dito e pone una domanda: "Vorrei capire se il governo ha una strategia diversa dallo 'state in casa in attesa del vaccino". Dubbio legittimo, vista la replica dello schema lockdown che ha sì appiattito la curva del contagio la scorsa primavera, al prezzo però di un Paese economicamente in ginocchio. Quindi un esempio pratico: "In Svizzera, che ci dicono abbia meno terapie intensive di noi, oltre ad aver aperto le piste da sci, sono aperte tutte le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) "?". Pietrolo chiede provocatoriamente a DiMartedì. Nello studio di Giovanni Floris si parla di coronavirus, Natale "in libertà vigilata", piste da sci chiuse per evitare la terza ondata a gennaio. Il direttore di Libero alza il dito e pone una domanda: "Vorrei capire se il governo ha una strategia diversa dallo 'state in casa in attesa del vaccino". Dubbio legittimo, vista la replica dello schema lockdown che ha sì appiattito la curva del contagio la scorsa primavera, al prezzo però di un Paese economicamente in ginocchio. Quindi unpratico: "In, che ci dicono abbia meno terapie intensive di, oltre ad aver aperto le piste da sci, sono aperte tutte le ...

Libero_official : 'Vorrei capire se il governo ha una strategia diversa dallo 'State a casa in attesa del vaccino'. #Senaldi e l'esem… - EBustreo : RT @manginobrioches: #Senaldi: 'In Svizzera le terapie intensive sono peggio delle nostre, e si può sciare, e le scuole sono aperte. Sono p… - lallancita56 : RT @manginobrioches: #Senaldi: 'In Svizzera le terapie intensive sono peggio delle nostre, e si può sciare, e le scuole sono aperte. Sono p… - giacomozuliane : RT @manginobrioches: #Senaldi: 'In Svizzera le terapie intensive sono peggio delle nostre, e si può sciare, e le scuole sono aperte. Sono p… - lucabattanta : RT @autocostruttore: Senaldi: 'In Svizzera le terapie intensive sono peggio delle nostre, e si può sciare, e le scuole sono aperte. Sono pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Pazzi loro Al Vida si ride con “il medico dei pazzi”... anche a distanza GravinaLife Anthony Daniels: "Il mio C-3PO, un tenerone con la corazza"

Fin dall'inizio della saga di 'Guerre Stellari' l'attore ha impersonato il droide. Ora su Disney+ presta la voce alla versione Lego del film ...

Tutti pazzi per Microsoft Teams

Uno studio commissionato da Logitech a Winehouse Research rivela come la piattaforma per la video collaborazione sia sempre più popolare, aiutando gli IT decision maker a promuovere l’uso della collab ...

Fin dall'inizio della saga di 'Guerre Stellari' l'attore ha impersonato il droide. Ora su Disney+ presta la voce alla versione Lego del film ...Uno studio commissionato da Logitech a Winehouse Research rivela come la piattaforma per la video collaborazione sia sempre più popolare, aiutando gli IT decision maker a promuovere l’uso della collab ...