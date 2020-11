NVIDIA RTX 3080 | 3070 e 3060 Mobility | giocare in 4K anche su laptop?

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Arrivano delle informazioni sulle schede grafiche dedicate ai notebook gaming (e non solo) che risponderanno al nome diRTXRTX. Si riuscirà ain 4Kcon un notebook? Fin’ora tutte le GPU di nuova generazione, sia perche per AMD, sono proposte dedicate ai PC desktop. L’unico sprazzo di innovazione era arrivato da Intel in questo senso. Ma come sappiamo c’èuna buona fetta di giocatori e soprattutto professionisti che giocano o lavorano in mobilità. Specialmente chi viaggia molto per lavoro o se il lavoro stesso è fatto in mobilità (come ad esempio quello del videomaker o fotografo). Quindi la richiesta di notebook con GPU potenti è viva. E ...