Non una di meno in piazza a Roma contro la violenza sulle donne | “Pandemia e lockdown hanno peggiorato la situazione”

"Vi presentiamo il conto" è questo il motto con cui attiviste e attivisti di "Non una di meno" sono scesi in piazza a Roma, in piazza Montecitorio, nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Indossando il classico fazzoletto rosa sopra alle mascherine, oppure con gli stessi dispositivi di protezione dipinti, le manifestanti hanno esposto diversi striscioni per denunciare la situazione italiana radicalmente "peggiorata durante il lockdown". "Presentiamo il conto al governo per il prezzo pagato con il confinamento in casa, per l'enorme quota di lavoro di cura e assistenza gratuito, precario o malpagato su cui si regge la società e su cui in particolare si è gestita l'emergenza sanitaria", spiegano dalla ...

Ultime Notizie dalla rete : Non una Non una di meno in piazza Montecitorio per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne Il Messaggero Violenza sulle donne: la storia di Marta che ha trovato un lavoro, ma non ancora una casa

Dopo aver subito minacce dal compagno violento, la donna è stata inserita presso la Casa di accoglienza della Fondazione Sagrini di Fermo . Qui ha iniziato il suo percorso verso l’autonomia, lavorando ...

Rendere obbligatorio il vaccino anti Covid? Ci sono alcuni "pro", ma anche molti "contro"

Egregio direttore, nel nostro paese lo stato ha l'obbligo giuridico, oltreché morale, di assicurare le migliori cure possibili per la salute dei cittadini. In tempo di pandemia ...

