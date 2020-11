Morte Maradona | autopsia in serata Il procuratore | “Cause in linea di principio naturali”

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Ladi Diegoè sopraggiunta “indi” per cause naturali. E’ quanto riportato ai media da John Broyard,generale di San Isidro. Confermato anche il fatto che laè avvenuta intorno alle 12 locali (le 17 italiane) e che sul corpo dinon sono stati rilevati per il momento segni di violenza. Broyard ha anche confermato che l‘sarà effettuata oggi stesso alle 18 presso l’ospedale di San Fernando. Durante il dialogo delcon la stampa è uscito anche un veicolo refrigerato, molto probabilmente contenente il corpo diche ha quindi lasciato il quartiere di San Andre’s di Tigre. SportFace.

