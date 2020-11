Iva Zanicchi, un terribile lutto per Covid: l’annuncio straziante sui social (Di mercoledì 25 novembre 2020) Grave lutto per Iva Zanicchi. Il Covid, che ha colpito la sua famiglia, non ha risparmiato il fratello Antonio, l’ultimo addio sui social: “Ti ho amato come un figlio” E’… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 25 novembre 2020) Graveper Iva. Il, che ha colpito la sua famiglia, non ha risparmiato il fratello Antonio, l’ultimo addio sui: “Ti ho amato come un figlio” E’… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

