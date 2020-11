Inter, un solo dubbio per Conte: le scelte anti-Real Madrid (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le scelte del tecnico dell’Inter in vista del decisivo match di Champions League contro il Real Madrid a San Siro Un solo dubbio per Antonio Conte a poche ore dal match decisivo di Champions League contro il Real Madrid. Il tecnico salentino deve scegliere tra Perisic e Young, con l’ex Bayern Monaco favorito per occupare la fascia sinistra di centrocampo. In mediana confermato Gagliardini con Vidal, mentre nelle retrovie rientreranno dal 1? de Vrij e Skriniar rispetto alla gara con il Torino. In attacco, al fianco dell’inamovibile Lukaku, torna dall’inizio Lautaro Martinez. Nuova esclusione sulla trequarti per Eriksen. Probabile formazione dell’Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ledel tecnico dell’in vista del decisivo match di Champions League contro ila San Siro Unper Antonioa poche ore dal match decisivo di Champions League contro il. Il tecnico salentino deve scegliere tra Perisic e Young, con l’ex Bayern Monaco favorito per occupare la fascia sinistra di centrocampo. In mediana confermato Gagliardini con Vidal, mentre nelle retrovie rientreranno dal 1? de Vrij e Skriniar rispetto alla gara con il Torino. In attacco, al fianco dell’inamovibile Lukaku, torna dall’inizio Lautaro Martinez. Nuova esclusione sulla trequarti per Eriksen. Probabile formazione dell’(3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, ...

