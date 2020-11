Inter-Real Madrid: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 25 novembre 2020) Inter e Real Madrid hanno reso noto le formazioni ufficiali, gara in programma a San Siro alle ore 21 e valida per la 4^ giornata del girone di Champions League. Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Barella; Lautaro, LukakuReal Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Kroos, Odegaard; Lucas Vazquez, Mariano, Hazard Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 25 novembre 2020)hanno reso noto le, gara in programma a San Siro alle ore 21 e valida per la 4^ giornata del girone di Champions League.(3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Barella; Lautaro, Lukaku(4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Kroos, Odegaard; Lucas Vazquez, Mariano, Hazard Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

UEFAcom_it : #AccaddeOggi il 25 novembre di 22 anni fa... Questa sera è di nuovo Inter-Real Madrid ?????????? Siete carichi, tifo… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Le foto dei nerazzurri in campo in vista di #InterReal ?? ?? - FBiasin : Ad oggi #Inter e #Real non hanno mai parlato di uno scambio #Eriksen-#Isco. Magari capiterà più avanti, ma al momen… - rossellaarossy : RT @fondamentalisti: 25-11-1998 Inter-Real Madrid 3-1 25-11-2020 Inter-Real Madrid ?-? La ricordo come fosse ieri sera, questa partita. Po… - Don_Nerazzurri : RT @SempreIntercom: OFFICIAL – Inter Vs Real Madrid: Roberto Gagliardini & Lautaro Martinez Start -