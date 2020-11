Il 25 novembre ha un significato molto particolare (Di mercoledì 25 novembre 2020) Come mai la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne si celebra il 25 novembre? Giornata contro la violenza sulle donne: perché scelta questa data su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 25 novembre 2020) Come mai la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne si celebra il 25? Giornata contro la violenza sulle donne: perché scelta questa data su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : novembre significato Primo novembre, festa di Ognissanti: significato e tradizioni Sky Tg24 Marino – Nella Giornata contro la Violenza sulle Donne, un cortometraggio sul significato di essere Donne

Oggi 25 novembre si celebra la Giornata contro la Violenza sulle Donne. Mai come in questi giorni sono balzati alla cronaca episodi che hanno visto le donne al centro di un dibattito che [...] ...

Violenza sulle donne, Gassani: «Il Covid-19 è stato uno tsunami per le famiglie»

Gian Ettore Gassani, avvocato e presidente dell’Ami (Associazione matrimonialisti italiani) spiega così l’impotrtanza del 25 novembre al tempo della pandemia ... della violenza contro le donne ha un ...

