Heads up | la funzione che ti impedisce di usare lo smartphone mentre cammini

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Mai sentito parlare diup? Chiamare l'Assistente Google con Android, chattare su Whatsapp, postare su Instagram: sono azioni che fanno ormai parte della nostra vita di tutti giorni, sempre più «iperconnessa» e distratta dallo. A tal punto da mettere a rischio la nostra vita: sono numerosi i casi di giovani che hanno perso la vita per un selfie sopra un precipizio o per non aver alzato la testa dal telefono ed essere stati investiti dal traffico. Secondo la National Highway Traffic Safety Administration, soltanto nel 2018 sono morti 6218 pedoni negli Stati Uniti coinvolti in incidenti stradali di ogni tipo: un numero in crescita anno su anno, anche in virtù della disattenzione dovuta ai telefoni cellulari. Proprio per questo Google è al lavoro su una nuova funzionalità di Android che promette di provare a ridurre questo genere di ...