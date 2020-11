Gerry Scotti, dopo la malattia non è più lo stesso (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’esperienza con il Covid-19 ha profondamente cambiato Gerry Scotti, il conduttore è tornato a mostrarsi ai suoi fan, rimasti molto colpiti. Gerry Scotti, Fonte foto: Youtube (screenshot – FlashTV®)Il contagio, l’ospedale e poi il silenzio, per giorni Gerry Scotti ha tenuto con il fiato sospeso i suoi fan, preoccupati per le sue condizioni di salute dopo la diffusione della notizia che il conduttore aveva contratto il Covid19. Il coronavirus negli ultimi tempi ha colpito numerosi volti del mondo dello spettacolo, da Iva Zanicchi a Carlo Conti, per citare casi più gravi ed eclatanti. Tutti hanno voluto portare la loro testimonianza. Fortunatamente oggi, i tre sono guariti, e in particolar modo il conduttore di Caduta Libera si è mostrato sui social ... Leggi su chenews (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’esperienza con il Covid-19 ha profondamente cambiato, il conduttore è tornato a mostrarsi ai suoi fan, rimasti molto colpiti., Fonte foto: Youtube (screenshot – FlashTV®)Il contagio, l’ospedale e poi il silenzio, per giorniha tenuto con il fiato sospeso i suoi fan, preoccupati per le sue condizioni di salutela diffusione della notizia che il conduttore aveva contratto il Covid19. Il coronavirus negli ultimi tempi ha colpito numerosi volti del mondo dello spettacolo, da Iva Zanicchi a Carlo Conti, per citare casi più gravi ed eclatanti. Tutti hanno voluto portare la loro testimonianza. Fortunatamente oggi, i tre sono guariti, e in particolar modo il conduttore di Caduta Libera si è mostrato sui social ...

Costanzo : “Sono guarito e negativo” Questa sì che è una bellissima notizia! ?? #MaurizioCostanzoShow @Gerry_Scotti - fanpage : “Bisogna prenderli e lasciarli in quella stanzina un’ora. Non c’è bisogno di 36 ore come è stato per me. Sicuro che… - chetempochefa : “A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di… - occgerry : RT @pazzipergerry: Intervista a @Gerry_Scotti guarito dal COVID e ufficialmente NEGATIVO al tampone. ?? @tvsorrisi - zazoomblog : Gerry Scotti svela come ha preso il virus e dichiara: “Fate attenzione” - #Gerry #Scotti #svela #preso #virus -