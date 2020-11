Dietro le parole…il nulla (Di mercoledì 25 novembre 2020) Buon giorno gentile redazione, leggo continuamente di accorati e sentiti appelli di varie istituzioni, il Ministro in primis, di autorevoli membri del CTS, vari politici, affinchè si riaprano le scuole e non si privino gli studenti ... Leggi su tecnicadellascuola (Di mercoledì 25 novembre 2020) Buon giorno gentile redazione, leggo continuamente di accorati e sentiti appelli di varie istituzioni, il Ministro in primis, di autorevoli membri del CTS, vari politici, affinchè si riaprano le scuole e non si privino gli studenti ...

TecnicaScuola : Dietro le parole…il nulla - - goldvnIou : cosa ne so se dietro a quel sorriso hai le parole per farmi male o guarirmi il cuore cosa ne so se resterai con me… - arique80 : @alesallusti Hai la faccia come il culo - sirenasxx : RT @sadbutglad1: che poi le parole di rosalinda sono state molto chiare “se fai battutine sul mio cambio nome è perché non hai capito il do… - thought74962818 : RT @sadbutglad1: che poi le parole di rosalinda sono state molto chiare “se fai battutine sul mio cambio nome è perché non hai capito il do… -

Ultime Notizie dalla rete : Dietro parole…il “Parole, parole, parole…†Rosario Piccioni e Aquila Villella fanno il punto dopo un anno di amministrazione Mascaro Calabria News