Diego Armando Maradona è morto

Leggi su tpi

(Di mercoledì 25 novembre 2020)oggi . A riferirlo sono i media argentini. Il più grande calciatore di tutti i tempi si è spento oggi, mercoledì 25 novembre 2020, in Argentina all’età di 60 anni. L’ex leggendario calciatore del Napoli, del Barcellona e della Nazionale argentina, secondo quanto riportano il Clarin e la CNN, èa causa di un arresto cardiaco. Notizia in aggiornamento… L’operazione al cervello Ad inizio novembre l’ex campione del napoli è stato operato al cervello. L’operazione, secondo quanto riferito dai medici, andò bene. Leopoldo Luque, medico personale del Diez, rassicurò tutti dopo l’intervento d’urgenza per rimuovere l’edema. “È già sveglio e lucido, ha reagito benissimo”.