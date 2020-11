“Detto fatto”, la grave scivolata del programma condotto da Bianca Guaccero Il tutorial per fare la spesa in modo provocante è al centro delle critiche (Di mercoledì 25 novembre 2020) La brava e bella attrice e conduttrice bitontina è alle prese con un pomeriggio di polemiche. È nella bufera, il suo “Detto fatto” in obda su Raidue. L’indignazione social è piuttosto vasta nei riguardi di una parte della trasmissione, un tutorial per insegnare a fare la spesa in modo provocante. Al di là del cattivo gusto c’è una questione di principio: il contratto di servizio della Rai quale titolare dell’esercizio, appunto, del servizio pubblico, impone chiaramente che la Rai usi linguaggi e immagini “rispettosi, non discriminatori e non stereotipati nei confronti delle donne”. (immagine: tratta da tweet) L'articolo “Detto fatto”, la grave scivolata del programma ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 25 novembre 2020) La brava e bella attrice e conduttrice bitontina è alle prese con un pomeriggio di polemiche. È nella bufera, il suoin obda su Raidue. L’indignazione social è piuttosto vasta nei riguardi di una parte della trasmissione, unper insegnare alain. Al di là del cattivo gusto c’è una questione di principio: il contratto di servizio della Rai quale titolare dell’esercizio, appunto, del servizio pubblico, impone chiaramente che la Rai usi linguaggi e immagini “rispettosi, non discriminatori e non stereotipati nei confrontidonne”. (immagine: tratta da tweet) L'articolo, ladel...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - Corriere : Rai, bufera sul tutorial di «Detto fatto» su come fare la spesa «sensuali» - whitenoisedept_ : Il fatto che la maggioranza dei commenti divertiti al tutorial sulla spesa di Detto Fatto arrivino da uomini gay mi… - carlacasu : RT @CitizenPost: Detto Fatto, tutorial per fare la spesa in modo “provocante”: è polemica -

