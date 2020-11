Cristiana Sinagra posta una foto con Diego e Diego jr: 'Ti ameremo per sempre' (Di giovedì 26 novembre 2020) 'Tu per me non andrai mai via... ti ameremo per sempre e tu lo sai, ci mancherai da morire...': così sul suo profilo facebook Cristiana Sinagra, la donna napoletana dalla cui relazione è nato 34 anni ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 novembre 2020) 'Tu per me non andrai mai via... tipere tu lo sai, ci mancherai da morire...': così sul suo profilo facebook, la donna napoletana dalla cui relazione è nato 34 anni ...

carmelitadurso : Forse Diego Matias ancora non sa che suo nonno è stato.. è.. e sarà un mito nel mondo. Un abbraccio a Diego Junior,… - juliovacacela : RT @carmelitadurso: Forse Diego Matias ancora non sa che suo nonno è stato.. è.. e sarà un mito nel mondo. Un abbraccio a Diego Junior, Nun… - Paolo68433170 : RT @carmelitadurso: Forse Diego Matias ancora non sa che suo nonno è stato.. è.. e sarà un mito nel mondo. Un abbraccio a Diego Junior, Nun… - trashchoc1 : RT @carmelitadurso: Forse Diego Matias ancora non sa che suo nonno è stato.. è.. e sarà un mito nel mondo. Un abbraccio a Diego Junior, Nun… - Fanclub_dUrso : RT @carmelitadurso: Forse Diego Matias ancora non sa che suo nonno è stato.. è.. e sarà un mito nel mondo. Un abbraccio a Diego Junior, Nun… -