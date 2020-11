Coronavirus, il premier Conte: “Scelte comuni in Europa” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha parlato della necessità che in Europa si adottino misure comuni per le festività. Il Presidente del Consigli, Giuseppe Conte, dalla Spagna ha parlato dell’attuale situazione dettata dall’emergenza Covid19. Oltre a comprendere i disagi dei cittadini in vista delle imminenti festività natalizie, Conte ha chiesto che ci sia comunione di intenti tra tutti i paesi europei, per consentire una ai vari stati la gestione della situazione in un momento tanto delicato, nel migliore dei modi senza rischiare di compromettere ancora di più il tutto. Limitare la circolazione tra i paese è una delle misure che si dovrebbero intraprendere secondo il premier, per fare in modo che lo spostamento dei cittadini tra un paese e l’altro non ... Leggi su chenews (Di mercoledì 25 novembre 2020) IlGiuseppeha parlato della necessità che in Europa si adottino misureper le festività. Il Presidente del Consigli, Giuseppe, dalla Spagna ha parlato dell’attuale situazione dettata dall’emergenza Covid19. Oltre a comprendere i disagi dei cittadini in vista delle imminenti festività natalizie,ha chiesto che ci siaone di intenti tra tutti i paesi europei, per consentire una ai vari stati la gestione della situazione in un momento tanto delicato, nel migliore dei modi senza rischiare di compromettere ancora di più il tutto. Limitare la circolazione tra i paese è una delle misure che si dovrebbero intraprendere secondo il, per fare in modo che lo spostamento dei cittadini tra un paese e l’altro non ...

