Claudio Marchisio, ritratto di un maître à penser contemporaneo (Di mercoledì 25 novembre 2020) In principio è stato Manlio Scopigno, indimenticato allenatore del Cagliari di Gigi Riva, sotto l’appellativo di “filosofo” ad aver raggiunto la gloria sportiva e gli onori della cronaca grazie alla sua eleganza e all’amore per la letteratura e l’arte. Oggi, cinquant’anni dopo le gesta intellettuali di Scopigno, c’è un altro ex calciatore che riesce a far parlare di sé grazie alla propria ratio fuori dal rettangolo di gioco: Claudio Marchisio. L’ex centrocampista è intervenuto con fermezza sulla vicenda della maestra d’asilo di Torino, vittima di revenge porn, con un tweet di buon senso che sintetizza una precisa posizione: “Fare sesso non è un reato, neanche per le maestre. Lei è innocente. Lui criminale e stronzo”. Anche Frankie hi-nrg mc, l’ultimo intellettuale del rap italiano degli albori e abile paroliere, ha apprezzato il post di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) In principio è stato Manlio Scopigno, indimenticato allenatore del Cagliari di Gigi Riva, sotto l’appellativo di “filosofo” ad aver raggiunto la gloria sportiva e gli onori della cronaca grazie alla sua eleganza e all’amore per la letteratura e l’arte. Oggi, cinquant’anni dopo le gesta intellettuali di Scopigno, c’è un altro ex calciatore che riesce a far parlare di sé grazie alla propria ratio fuori dal rettangolo di gioco:. L’ex centrocampista è intervenuto con fermezza sulla vicenda della maestra d’asilo di Torino, vittima di revenge porn, con un tweet di buon senso che sintetizza una precisa posizione: “Fare sesso non è un reato, neanche per le maestre. Lei è innocente. Lui criminale e stronzo”. Anche Frankie hi-nrg mc, l’ultimo intellettuale del rap italiano degli albori e abile paroliere, ha apprezzato il post di ...

