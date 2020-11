Barcellona, Braithwaite verso l’addio? Lui risponde eguagliando Tomasson e avvicinando… Bendtner (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nelle scorse ore in Spagna si è parlato del futuro dell'attaccante danese Martin Braithwaite. Il calciatore era stato preso dal Barcellona per sopperire ai tanti infortuni subiti nel reparto avanzato nel febbraio 2020. Adesso, però, il suo minutaggio e il suo rendimento avevano portato il club a pensare alla cessione, magari proprio al Leganes, squadra dal quale era stato prelevato. A fronte di questi rumors, il bomber ha risposto sul campo e alla prima occasione datagli da Koeman ecco una doppietta quasi "da record".Braithwaite come Tomasson e Bendtnercaption id="attachment 1055871" align="alignnone" width="606" Braithwaite (Barcellona Twitter)/captionPur senza Lionel Messi e Ansu Fati, il Barcellona si è divertito contro la Dinamo Kiev segnando 4 gol ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nelle scorse ore in Spagna si è parlato del futuro dell'attaccante danese Martin. Il calciatore era stato preso dalper sopperire ai tanti infortuni subiti nel reparto avanzato nel febbraio 2020. Adesso, però, il suo minutaggio e il suo rendimento avevano portato il club a pensare alla cessione, magari proprio al Leganes, squadra dal quale era stato prelevato. A fronte di questi rumors, il bomber ha risposto sul campo e alla prima occasione datagli da Koeman ecco una doppietta quasi "da record".comecaption id="attachment 1055871" align="alignnone" width="606"Twitter)/captionPur senza Lionel Messi e Ansu Fati, ilsi è divertito contro la Dinamo Kiev segnando 4 gol ...

Nelle scorse ore in Spagna si è parlato del futuro dell’attaccante danese Martin Braithwaite. Il calciatore era stato preso dal Barcellona per sopperire ai tanti infortuni subiti nel reparto avanzato ...

