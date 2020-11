Alba Parietti mio figlio Francesco potrebbe lasciare il GF Vip (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo che Alfonso Signorini ha annunciato che il “Gf Vip” andrà avanti ancora per qualche mese, gli inquilini della casa non l’hanno presa bene. Tra questi anche Francesco Oppini che deve prendere una decisione molto difficile che potrebbe influenzare il proprio percorso all’interno della casa ed è confuso sulla scelta finale. Alba Parietti, nelle scorse ore, ha postato un messaggio, sui propri social, per spiegare tutto: “Grazie a tutti voi che amate @Francesco oppini 82 e? una persona fatta di carne come tutti, con un cuore, con le sue angosce, le sue fragilita? i suoi fantasmi. Ha bisogno di perdere una decisione difficile. E’ molto provato e stanco. Lo vedo come quando ha la febbre è confuso e disperato”. “Io ringrazio le persone che lo hanno capito e apprezzato e questo vorra? dire amare le sue ... Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo che Alfonso Signorini ha annunciato che il “Gf Vip” andrà avanti ancora per qualche mese, gli inquilini della casa non l’hanno presa bene. Tra questi ancheOppini che deve prendere una decisione molto difficile cheinfluenzare il proprio percorso all’interno della casa ed è confuso sulla scelta finale., nelle scorse ore, ha postato un messaggio, sui propri social, per spiegare tutto: “Grazie a tutti voi che amate @oppini 82 e? una persona fatta di carne come tutti, con un cuore, con le sue angosce, le sue fragilita? i suoi fantasmi. Ha bisogno di perdere una decisione difficile. E’ molto provato e stanco. Lo vedo come quando ha la febbre è confuso e disperato”. “Io ringrazio le persone che lo hanno capito e apprezzato e questo vorra? dire amare le sue ...

