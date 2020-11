Violenza sulle donne, Conte: “Realtà ancora troppo sottostimata. Con il lockdown triplicati i casi di femminicidio, allarmante” (Di martedì 24 novembre 2020) “L’aumento preoccupante dei casi di femminicidio durante le fasi più acute della pandemia, soprattutto nelle settimane del lockdown, è un dato che mi ha molto preoccupato e oggettivamente desta allarme e pone interrogativi ineludibili rispetto alle decisioni da prendere”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all’iniziativa della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio ‘Dalla parte delle donne. Il ruolo fondamentale dei centri antiViolenza in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le donne’, alla sala Zuccari del Senato. Con le misure di prevenzione adottate per contrastare il contagio, ha aggiunto il premier, “abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) “L’aumento preoccupante deididurante le fasi più acute della pandemia, soprattutto nelle settimane del, è un dato che mi ha molto preoccupato e oggettivamente desta allarme e pone interrogativi ineludibili rispetto alle decisioni da prendere”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, intervenendo all’iniziativa della Commissione parlamentare d’inchiesta sul‘Dalla parte delle. Il ruolo fondamentale dei centri antiin ocone della giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le’, alla sala Zuccari del Senato. Con le misure di prevenzione adottate per contrastare il contagio, ha aggiunto il premier, “abbiamo ...

L'iniziativa è organizzata con l'obiettivo di avviare una riflessione sul tema della violenza sulle donne ed è finalizzata alla diffusione della cultura del rispetto e della prevenzione partendo da co ...

