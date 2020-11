Un posto al sole, avete mai visto la moglie di Franco? L’attore sposato con una modella conosciuta sul set (Di martedì 24 novembre 2020) Nella soap opera di Rai 3 recita Peppe Zarbo, che veste i panni di Franco Boschi dal 1998: veterano della fiction, L’attore ha conosciuto sul set la donna che poi ha sposato. Classe 1965, Peppe Zarbo è un attore di origini siciliane trapiantato poi a Napoli, dove viene girata la soap opera Un posto al L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 24 novembre 2020) Nella soap opera di Rai 3 recita Peppe Zarbo, che veste i panni diBoschi dal 1998: veterano della fiction,ha conosciuto sul set la donna che poi ha. Classe 1965, Peppe Zarbo è un attore di origini siciliane trapiantato poi a Napoli, dove viene girata la soap opera Unal L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

roby_italy_51 : @Icompetenti Come quelli che partivano nelle ore del bollino nero per fare appositamente le code in autostrada per… - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito… - SandGrains_Anja : RT @SalaLettura: nessuna razza possiede il monopolio della bellezza, dell'intelligenza della forza e c'è posto per tutti all'appuntamento c… - TOSADORIDANIELA : RT @SalaLettura: nessuna razza possiede il monopolio della bellezza, dell'intelligenza della forza e c'è posto per tutti all'appuntamento c… -