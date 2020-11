Ultime Notizie Roma del 24-11-2020 ore 20:10 (Di martedì 24 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale una buona sera dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio Buona telefonata con Giuseppe Conte così su Twitter la presidente della commissione europea Ursula von der leyen precisando di aver parlato anche della preparazione del recovery Plan italiano l’Italia è messo sul cammino scrive la presidente Conte Puntualizza confonderle n abbiamo parlato anche di coordinare le misure per il Natale si rinforza perciò la possibilità di una determinazione comune dell’Unione Europea sul Natale e l’Austria avverte se l’Unione Europea ferma lo sci CD ai Ristori il presidente di federalberghi bocca chiede una decisione Europea intanto l’Alto Adige revoca da un totale a partire da lunedì 30 novembre il ministro dell’economia Gualtieri si confronterà con il Parlamento prima dell’eco fine del 30 novembre in cui l’Italia dovrà ... Leggi su romadailynews (Di martedì 24 novembre 2020)dailynews radiogiornale una buona sera dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio Buona telefonata con Giuseppe Conte così su Twitter la presidente della commissione europea Ursula von der leyen precisando di aver parlato anche della preparazione del recovery Plan italiano l’Italia è messo sul cammino scrive la presidente Conte Puntualizza confonderle n abbiamo parlato anche di coordinare le misure per il Natale si rinforza perciò la possibilità di una determinazione comune dell’Unione Europea sul Natale e l’Austria avverte se l’Unione Europea ferma lo sci CD ai Ristori il presidente di federalberghi bocca chiede una decisione Europea intanto l’Alto Adige revoca da un totale a partire da lunedì 30 novembre il ministro dell’economia Gualtieri si confronterà con il Parlamento prima dell’eco fine del 30 novembre in cui l’Italia dovrà ...

