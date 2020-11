Nek, ricoverato in ospedale per un incidente domestico: «Sto bene» (Di martedì 24 novembre 2020) Il silenzio è stato rotto da una foto. «Vi sarete accorti», ha scritto Nek sul proprio profilo Instagram, «Che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni. Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano». Le parole, poche, sono state accompagnate da un’immagine sorridente, di Filippo Neviani disteso in un letto d’ospedale. Leggi su vanityfair (Di martedì 24 novembre 2020) Il silenzio è stato rotto da una foto. «Vi sarete accorti», ha scritto Nek sul proprio profilo Instagram, «Che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni. Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano». Le parole, poche, sono state accompagnate da un’immagine sorridente, di Filippo Neviani disteso in un letto d’ospedale.

radioarcade24 : RADIO ARCADE 24 - Nek ricoverato in ospedale dopo un incidente casalingo - - radioarcade24 : Nek ricoverato in ospedale dopo un incidente casalingo - RADIO ARCADE 24 - - zazoomblog : Nek ricoverato in ospedale: fan preoccupati il messaggio social - #ricoverato #ospedale: #preoccupati… - IncontriClub : Nek ricoverato in ospedale: “Ora sto bene e questa è la cosa più importante” - zazoomblog : Nek ricoverato in ospedale: fan preoccupati il messaggio social - #ricoverato #ospedale: #preoccupati -