Napoli, la Linea 2 della metro è bersaglio dei vandali: tre sassaiole nell’ultimo mese (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I treni della Linea 2 della metropolitana di Napoli e quelli regionali sono stati bersaglio di lanci di sassi da parte di vandali. In meno di un mese si sono registrati 3 casi in cui gruppi di vandali hanno lanciato sassi contro i convogli in corsa. Il primo caso si è verificato il 27 ottobre, mentre gli altri due il 17 e 18 novembre, in piena zona rossa. A renderlo noto è l’Usb, Unione Sindacale di Base, che ha inviato una lettera a Trenitalia, l’azienda che gestisce la Linea 2 della metroplitana, e alla Questura di Napoli. “Chiediamo a tutti il massimo impegno affinché si ponga fine a questo tiro al ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– I trenipolitana die quelli regionali sono statidi lanci di sassi da parte di. In meno di unsi sono registrati 3 casi in cui gruppi dihanno lanciato sassi contro i convogli in corsa. Il primo caso si è verificato il 27 ottobre, mentre gli altri due il 17 e 18 novembre, in piena zona rossa. A renderlo noto è l’Usb, Unione Sindacale di Base, che ha inviato una lettera a Trenitalia, l’azienda che gestisce laplitana, e alla Questura di. “Chiediamo a tutti il massimo impegno affinché si ponga fine a questo tiro al ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Linea Metro Linea 1 di Napoli, 23 e 24 novembre chiusura anticipata di 2 ore per lavori Fanpage.it Scuole napoli. Dopo sanificazione pronti alla riapertura

Nando Orsi: “L’alternanza tra portieri la fa solo il Napoli”

A Napoli continua l'alternanza Ospina/Meret. «Non sono mai stato d'accordo circa l'alternanza dei portieri», spiega l'ex numero 1 Nando Orsi.

A Napoli continua l'alternanza Ospina/Meret. «Non sono mai stato d'accordo circa l'alternanza dei portieri», spiega l'ex numero 1 Nando Orsi.