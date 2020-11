Live Lazio-Zenit 2-1 diretta | Dzyuba la riapre subito

DIF_Genny : ???La #Lazio sfida lo #Zenit in #ChampionLeague! Segui la diretta testuale con noi su @serieAnews_com ! ?? - 4kec4 : LIVE UEFA ? Lazio under 5.5 (-166) 0.50u - UEFAcom_it : Dzyuba accorcia! SEGUI Lazio-Zenit con il nostro LIVE ?? - UEFAcom_it : PAROLOOO!! SEGUI Lazio-Zenit con il nostro LIVE ?? - zazoomblog : Live Lazio-Zenit 1-0 diretta: Immobile la sblocca subito - #Lazio-Zenit #diretta: #Immobile -

Ultime Notizie dalla rete : Live Lazio

28'pt Ripartenza della Lazio imbastita da Correa che serve nel momento giusto Luis Alberto che arriva davanti a Kerzhakov: il portiere dello Zenit è bravissimo in uscita e chiude lo specchio. 27'pt ...20'pt L'azione della Lazio fino al momento si sviluppa soprattutto a sinistra, con Acerbi e Marusic molto sollecitati. Ancora non è entrato in partita Lazzari. 19'pt Ci prova Luis Alberto dalla ...