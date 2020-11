Lazio | Inzaghi | «Ragazzi eccezionali Ora prendiamo l’ultimo punto a Dortmund»

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Le parole di Simonedopo la vittoria dellasullo Zenit, nella quarta giornata di Champions League Laipoteca il passaggio agli ottavi. Nella quarta giornata di Champions League, la squadra dibatte per 3-1 lo Zenit. Ecco le parole del tecnico ai microfoni della radio ufficiale: LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 «Ottima partita, isono stati bravissimi, ci manca quele speriamo di prendercelo ala prossima settimana. Sappiamo qual è stato il nostro percorso, gli ottavi mancano da tantissimo tempo.matura? L’avversario non era banale, perché in avanti hanno giocatori di grandissimo spessore, siamo stati bravi con l’aiuto di tutti, anche degli attaccanti, ...

pasqualinipatri : Lazio-Zenit, Inzaghi: “Ragazzi eccezionali, mi stanno dando grandissime emozioni. Dobbiamo prendere un punto il pri… - sportli26181512 : Inzaghi: 'Lazio oltre le aspettative. Voglio fare bene anche in campionato': Il tecnico biancoceleste rilancia le a… - CorSport : #Inzaghi: '#Lazio oltre le aspettative. Voglio fare bene anche in campionato' - giuliocardone69 : ...le cardopagelle di un altro recital della banda inzaghi... ?? #laziozenit #chesquadra #cardopagelle #sololalazio… - Gazzetta_it : #Inzaghi: 'Bravi a farla sembrare una vittoria facile. Tre gol? Potevano essere sette' #LazioZenit -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Inzaghi

L’attaccante della Lazio non si ferma più: continua a segnare a raffica e non ha intenzione di fermarsi. Per Simone Inzaghi è una pedina fondamentale, inevitabilmente. Così come lo è per Mancini e la ...Inzaghi richiama Lazzari e Leiva. 21'st Malcom è bravo a controllare col mancino ed a crearsi lo spazio per la conclusione. Che però è centrale e Reina blocca senza problemi. 19'st Bene la Lazio fino ...