Ladri nella pizzeria di Sorbillo a Milano: le immagini del raid (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMilano – Ladri in azione la scorsa notte nella pizzeria milanese di Gino Sorbillo. A darne notizia è lo stesso pizzaiolo napoletano che sui social pubblica le foto del furto con spaccata e di uno dei Ladri entrati in azione mentre prova forzare il registratore di cassa. L’episodio, avvenuto intorno poco prima delle 5 del mattino del 24 novembre nella pizzeria “Gino Sorbillo, pizza Gourmand” in via Ugo Foscolo a Milano, è stato denunciato alla polizia che ha avviato le indagini acquisendo le immagini di videosorveglianza presenti nel locale. A parte i danni alla vetrina che si trova all’ingresso della pizzeria, attiva in queste settimane solo per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoin azione la scorsa nottemilanese di Gino. A darne notizia è lo stesso pizzaiolo napoletano che sui social pubblica le foto del furto con spaccata e di uno deientrati in azione mentre prova forzare il registratore di cassa. L’episodio, avvenuto intorno poco prima delle 5 del mattino del 24 novembre“Gino, pizza Gourmand” in via Ugo Foscolo a, è stato denunciato alla polizia che ha avviato le indagini acquisendo ledi videosorveglianza presenti nel locale. A parte i danni alla vetrina che si trova all’ingresso della, attiva in queste settimane solo per ...

zazoomblog : Ladri nella pizzeria di Sorbillo a Milano: le immagini del raid - #Ladri #nella #pizzeria #Sorbillo - PatrizioAg : ?? - Catone63951699 : Avviso ?? contro rapine in #Germany Da #Italiano sono contento che non ci sia la traduzione nella lingua di Dante… - NapoliToday : #Cronaca Ladri in azione nella pizzeria di Gino Sorbillo a Milano: immortalati dalle telecamere di videosorveglianz… -

Ultime Notizie dalla rete : Ladri nella Bar svaligiato dai ladri nella notte "E’ la dodicesima volta in 10 anni" IL TELEGRAFO Livorno Bernate Ticino: ladri alla farmacia della Canonica, sfondano l’ingresso a colpi di mazza

BERNATE TICINO – Malviventi all’opera a Bernate Ticino. Erano le 22.30 di lunedì quando hanno preso di mira la farmacia della Canonica di via Vittorio Emanuele II. Hanno sfondato l’ingresso a colpi d ...

Ladri nella pizzeria di Sorbillo a Milano: le immagini del raid

Ladri in azione la scorsa notte nella pizzeria milanese di Gino Sorbillo. A darne notizia è lo stesso pizzaiolo napoletano che sui social pubblica le foto del furto ...

BERNATE TICINO – Malviventi all’opera a Bernate Ticino. Erano le 22.30 di lunedì quando hanno preso di mira la farmacia della Canonica di via Vittorio Emanuele II. Hanno sfondato l’ingresso a colpi d ...Ladri in azione la scorsa notte nella pizzeria milanese di Gino Sorbillo. A darne notizia è lo stesso pizzaiolo napoletano che sui social pubblica le foto del furto ...