Hyundai insieme a INEOS per il progresso dell’economia ad H2 (Di martedì 24 novembre 2020) L’obiettivo è quello di esplorare nuove opportunità per accelerare l’economia a idrogeno globale. Questa l’intesa firmata da Hyundai e INEOS. insieme ricercheranno le opportunità per la produzione e la fornitura di idrogeno, oltre alla diffusione del suo impiego e delle sue tecnologie a livello mondiale. Inizialmente, entrambe le aziende cercheranno di facilitare i progetti nel settore pubblico e privato, dedicati allo sviluppo di una filiera a idrogeno in Europa. L’accordo include anche la valutazione del sistema fuel cell di Hyundai per l’utilizzo sul fuoristrada 4×4 INEOS Grenadier, annunciato recentemente. Questa cooperazione rappresenta un passo importante negli sforzi di INEOS per diversificare la scelta di powertrain fin dall’inizio. Il sistema modulare fuel cell di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 24 novembre 2020) L’obiettivo è quello di esplorare nuove opportunità per accelerare l’economia a idrogeno globale. Questa l’intesa firmata daricercheranno le opportunità per la produzione e la fornitura di idrogeno, oltre alla diffusione del suo impiego e delle sue tecnologie a livello mondiale. Inizialmente, entrambe le aziende cercheranno di facilitare i progetti nel settore pubblico e privato, dedicati allo sviluppo di una filiera a idrogeno in Europa. L’accordo include anche la valutazione del sistema fuel cell diper l’utilizzo sul fuoristrada 4×4Grenadier, annunciato recentemente. Questa cooperazione rappresenta un passo importante negli sforzi diper diversificare la scelta di powertrain fin dall’inizio. Il sistema modulare fuel cell di ...

