Eriksen non sarà felice dopo le parole di Zidane (Di martedì 24 novembre 2020) L’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato dello scambio Isco-Eriksen nel corso della conferenza stampa pre-Inter Il mercato si fa e non si racconta, un po’ come l’amore, ma in attesa di sviluppi restano le parole alle quali aggrapparsi. Zinedine Zidane è felice dei suoi calciatori, cosa avrebbe potuto dire di diverso, così in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 24 novembre 2020) L’allenatore del Real Madrid, Zinedine, ha parlato dello scambio Isco-nel corso della conferenza stampa pre-Inter Il mercato si fa e non si racconta, un po’ come l’amore, ma in attesa di sviluppi restano lealle quali aggrapparsi. Zinedinedei suoi calciatori, cosa avrebbe potuto dire di diverso, così in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZZiliani : Due cose da dire a #Marotta. La prima è che non gliel'ha ordinato il medico di ingaggiare #Eriksen; la seconda è ch… - FBiasin : #Marotta su #Eriksen: '#Conte esaustivo. Aggiungo che non si deve mai trattenere un calciatore quando chiede di ess… - FBiasin : Ogni giorno, da due settimane, leggo e ascolto doverose critiche a #Eriksen che, è vero, deve dare molto di più. A… - ithurinon : Di nuovo Barella Vidal e Gagliardini? Sanchez trequartista no. Su Eriksen silenzio di tomba. Sensi non credo lo ris… - mauriziomeland2 : @BILI86563174 @NicoSpinelli8 @cliexit_ @cippiriddu @totofaz @deliux9 @mckillbill @martib10_ Io ho visto anche Tweet… -