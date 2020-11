Eluktronics Max e Mech | notebook gaming con risuoluzione QHD 165 Hz

Leggi su tuttotek

(Di martedì 24 novembre 2020)Max-15 QHD e Max-17 QHD saranno i primia vantare uno schermo con risoluzione QHD e una refresh rate di ben 165 Hz adatto all’uso competitivo. Scopriamone le caratteristiche Quando si tratta di giocare, specialmente se si vuole giocare in mobilità, c’è sempre un compromesso tra la risoluzione dello schermo e la frequenza di aggiornamento dello stesso. Per un’esperienza visiva ricca di dettagli occorre un display 4K, ma questi sono sempre bloccati a 60 Hz, ammesso che l’hardware di unpoi riesca a gestire poi un frame rate sufficiente. Questo ad oggi non è possibile nemmeno con molto configurazioni desktop, figurarsi in un. Ecco perché quasi tutti i produttori montano unità FHD nel loro dispositivi per avere la garanzia di ottimi ...