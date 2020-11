Covid, arrivati i primi pazienti all'ospedale di Barga (Di martedì 24 novembre 2020) Già nella tarda mattinata di oggi (24 novembre) sono arrivati da Lucca i primi due pazienti (uno per le cure intermedie ed uno per i letti di degenza ordinaria) nelle due nuove aree Covid aperte all'... Leggi su lagazzettadelserchio (Di martedì 24 novembre 2020) Già nella tarda mattinata di oggi (24 novembre) sonoda Lucca idue(uno per le cure intermedie ed uno per i letti di degenza ordinaria) nelle due nuove areeaperte all'...

pdnetwork : A #Torino due negazionisti su un suv hanno inseguito un'ambulanza fino all'abitazione di un paziente Covid. Qui, h… - michela3030 : RT @LauraCalosso: Anche sul tema Covid in Italia si è arrivati a tifoserie da stadio. Come si può uscire da questo fazioso e pericoloso at… - gjscco : RT @Renato47Rm: Noi ci siamo arrivati ad essere vecchi, tu potresti morire domani di Covid....! - Renato47Rm : Noi ci siamo arrivati ad essere vecchi, tu potresti morire domani di Covid....! - 1970Germano : In Italia siamo arrivati a 50mila vittime si causa del Covid Fortuna che in giro non vedo più nessuno in giro senza mascherina... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid arrivati Covid-19, riconvertito l'ospedale di Camerino: arrivati i primi pazienti - Attualità Centropagina Mosca: vaccino anti Covid Sputnik V mostra efficacia del 95%. La comunità scientifica rimane dubbiosa

Il vaccino contri il Covid sviluppato in Russia ha mostrato di avere un’efficacia superiore al 95%. Lo comunica il Gamaleya Institute, struttura statale con sede a Mosca, che sta sviluppando lo “Sputn ...

Coronavirus, Aifa: 1,7 milioni italiani vaccinabili metà gennaio

Sono 28.337 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, oltre 6.000 meno di ieri, precisamente 34.767. In calo anche le vittime in un giorno, pari a 562 contro le 692 di ieri. E’ quanto ...

Il vaccino contri il Covid sviluppato in Russia ha mostrato di avere un’efficacia superiore al 95%. Lo comunica il Gamaleya Institute, struttura statale con sede a Mosca, che sta sviluppando lo “Sputn ...Sono 28.337 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, oltre 6.000 meno di ieri, precisamente 34.767. In calo anche le vittime in un giorno, pari a 562 contro le 692 di ieri. E’ quanto ...