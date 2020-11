Conai premia progetti di eco-design che riducono impatti su ambiente

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 24 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Box in polietilene espanso riutilizzabili al termine di ogni ciclo d’utilizzo, che sostituiscono il pluriball. Pack che permettono di ridurre peso e ingombro degli imballaggi secondari, consentendo anche di riempire meglio i camion per il trasporto. Film estensibili più sottili che usano almeno il 60% di materia riciclata. E imballaggi e-commerce dal volume ridotto al minimo, taylor-made per ogni singolo prodotto da spedire.Sono le quattro innovazioni sostenibili che hanno vinto l’edizione 2020 del Bandoper l’eco-, promosso dal Consorzio Nazionale Imballaggi perre le aziende che hanno rivisto i loro pack riducendone l’impatto ambientale.A contendersi il montepremi di 500.000 euro un totale di 289 casi presentati e 160 ammessi, segnalati per la loro portata innovativa. La “palma” per ...