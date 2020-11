Amici | Arianna accerchiata | “Mi avete massacrato” | cosa è successo

(Di martedì 24 novembre 2020) La cantante ha usato il telefono più volte quando non era consentito e gli altri allievi glielo hanno fatto notare. Lei prima non reagisce bene, poi capisce: primi scontri nella casetta L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Primi scontri nella nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. La destinataria di uno sfogo quasi collettivo della classe è stata Arianna Gianfelici, che ha usato il telefono quando non era ...Il daytime di 'Amici' di oggi 24 novembre, ha mostrato diversi momenti pieni di emotività, in particolare per tre componenti della classe di quest'edizione.