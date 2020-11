‘Uomini e donne’ Tina Cipollari sbotta: «Sei un farabutto», De Filippi: «Non ha senso rimanere» (Di lunedì 23 novembre 2020) Tina Cipollari continua a non essere presente in studio. L’opinionista però, figura fondamentale per la buona riuscita delle registrazioni di “Uomini e donne”, in collegamento da casa sua, non ha risparmiato un attacco feroce ad un cavaliere del Trono Over. «Penso che sei un farabutto», ha tuonato la vamp, difendendo così una sua “protetta” del parterre femminile. Toni assai accesi; infastidita è parsa anche la conduttrice, che ha invitato poi l’uomo a lasciare lo studio. «Non ha senso che tu rimanga…», ha dichiarato Queen Mary, senza però scomporsi più di tanto. leggi anche l’articolo —> Gigliola Cinquetti prende in contropiede Anna Valle: «Ehi, c’ero anch’io…», grande imbarazzo “Uomini e donne”, Tina Cipollari sbotta: «Sei un farabutto», De ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 23 novembre 2020)continua a non essere presente in studio. L’opinionista però, figura fondamentale per la buona riuscita delle registrazioni di “Uomini e donne”, in collegamento da casa sua, non ha risparmiato un attacco feroce ad un cavaliere del Trono Over. «Penso che sei un», ha tuonato la vamp, difendendo così una sua “protetta” del parterre femminile. Toni assai accesi; infastidita è parsa anche la conduttrice, che ha invitato poi l’uomo a lasciare lo studio. «Non hache tu rimanga…», ha dichiarato Queen Mary, senza però scomporsi più di tanto. leggi anche l’articolo —> Gigliola Cinquetti prende in contropiede Anna Valle: «Ehi, c’ero anch’io…», grande imbarazzo “Uomini e donne”,: «Sei un», De ...

virginiaraggi : Questa mattina ho partecipato alla presentazione della cartella filatelica celebrativa per i 150 anni della presenz… - Raiofficialnews : “#NoWomenNoPanel: @Radio1Rai si impegna ad una equa rappresentanza di genere, a valorizzare il talento e le compete… - matteosalvinimi : #Salvini: Lenticchie con i VERMI alla Polizia penitenziaria. Non so se sia una nuova specialità, ma dare alle nostr… - CorsampAlive : @radiosilvana @NinaRicci_us Non ho la tua sensibilità e non mi può fregar di meno dei libici. Scusa tanto ma siamo… - gio70924234 : @Titti72090919 Volevo soltanto una spiegazione e ti ringrazio per avermela data. Ciò non toglie che leggere una par… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini donne’ La carriera di una top model col vizio del basket ciociariaoggi.it