Ultime Notizie Roma del 23-11-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020)dailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione Gabriella Luigi in studio gli operatori commerciali sono in allerta Per quanto riguarda il rischio chiusure delle stazioni sciistiche nel periodo natalizio il presidente del Piemonte Cirio chiede di trovare un punto di equilibrio per esempio chiudere bar e ristoranti sulle piste per Giovanni Toti con divieti si rischia un danno irreversibile all’economia Montana vanno decise le linee guida per tra le regioni di il governatore Veneto Zaia e gli assessori dell’arco alpino chiedono che si fissi una data per l’apertura degli impianti duro il ministro per gli affari regionali con 600-700 morti al giorno parlare dice non è fuori luogo lo dico con grande chiarezza questa la sua opinione per la prima volta dall’inizio della seconda Ondata calano gli attualmente positivi secondo il bollettino del Ministero ...