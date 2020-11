Tottenham, bilancio in rosso e -150 mln di ricavi nel 20/21 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tottenham bilancio 2020 – Effetto Covid sul bilancio 2020 del Tottenham. Si arresta la crescita di ricavi fatta registrare dagli Spurs negli ultimi anni (dai 209 milioni di sterline nel 2016 ai 460 milioni del 2019), che chiudono la stagione 2019/20 con un fatturato di 402 milioni di sterline (452 milioni di euro circa). Tottenham bilancio L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 23 novembre 2020)2020 – Effetto Covid sul2020 del. Si arresta la crescita difatta registrare dagli Spurs negli ultimi anni (dai 209 milioni di sterline nel 2016 ai 460 milioni del 2019), che chiudono la stagione 2019/20 con un fatturato di 402 milioni di sterline (452 milioni di euro circa).L'articolo

Gli Spurs hanno fatto registrare un calo dei ricavi per il 2019/20. Atteso un danno importante anche per la stagione in corso.

Gli Spurs hanno fatto registrare un calo dei ricavi per il 2019/20. Atteso un danno importante anche per la stagione in corso.