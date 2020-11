Terapie intensive: “Ancora una settimana di picco e poi la discesa”, auspica il presidente degli anestesisti (Di lunedì 23 novembre 2020) E’ sicuramente una buona notizia quella che che ci arriva dagli stoici professionisti che combattono contro il coronavirus nelle prime trincee, guardandolo negli occhi. Nello specifico è stato il presidente nazionale del sindacato dei medici di anestesia e rianimazione (Aaroi-Emac), Alessandro Vergallo, ad affermare che “Ci pare di poter dire con una certa ragionevolezza che la curva di crescita dei ricoveri in terapia intensiva sta flettendo verso il basso. La crescita è meno ripida, quindi ragionevolmente tra una settimana si può sperare che il numero dei degenti si possa stabilizzare, raggiungendo il picco, e poi scendere. Questo immaginiamo stia avvenendo grazie alle misure dell’ultimo Dpcm”. Vergallo: “Il lockdown, drastico e lungo, incise in maniera netta” Come ha chiarito l’esperto, ”Dobbiamo tenere contro che il primo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 novembre 2020) E’ sicuramente una buona notizia quella che che ci arriva dagli stoici professionisti che combattono contro il coronavirus nelle prime trincee, guardandolo negli occhi. Nello specifico è stato ilnazionale del sindacato dei medici di anestesia e rianimazione (Aaroi-Emac), Alessandro Vergallo, ad affermare che “Ci pare di poter dire con una certa ragionevolezza che la curva di crescita dei ricoveri in terapia intensiva sta flettendo verso il basso. La crescita è meno ripida, quindi ragionevolmente tra unasi può sperare che il numero dei degenti si possa stabilizzare, raggiungendo il, e poi scendere. Questo immaginiamo stia avvenendo grazie alle misure dell’ultimo Dpcm”. Vergallo: “Il lockdown, drastico e lungo, incise in maniera netta” Come ha chiarito l’esperto, ”Dobbiamo tenere contro che il primo ...

