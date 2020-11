Roma, vigili fanno sesso nell’auto di servizio. Ma dimenticano la radio accesa (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov – Incidente “hot” per due vigili urbani di Roma che, in servizio, non hanno saputo resistere alla passione e si sono lascianti andare facendo sesso in auto. “Peccato” per loro, però, che la radio fosse accesa e che la registrazione di quanto accaduto sia finita direttamente dal capo della polizia municipale di Roma Capitale Stefano Napoli. La registrazione dei due vigili I due amanti erano in servizio durante il turno notturno: nel corso di una pausa, ffermi davanti al campo rom di Tor di Quinto, hanno iniziato ad avere un appassionato rapporto sessuale nell’auto di servizio. La radio, però, era accesa e sintonizzata e qualche collega, in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 23 novembre 2020), 23 nov – Incidente “hot” per dueurbani diche, in, non hanno saputo resistere alla passione e si sono lascianti andare facendoin auto. “Peccato” per loro, però, che lafossee che la registrazione di quanto accaduto sia finita direttamente dal capo della polizia municipale diCapitale Stefano Napoli. La registrazione dei dueI due amanti erano indurante il turno notturno: nel corso di una pausa, ffermi davanti al campo rom di Tor di Quinto, hanno iniziato ad avere un appassionato rapporto sessualedi. La, però, erae sintonizzata e qualche collega, in ...

