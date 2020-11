Percepivano reddito di cittadinanza senza averne diritto: 12 denunciati (Di lunedì 23 novembre 2020) Varese, 23 novembre 2020 - Percepivano il reddito di cittadinanza senza averne il diritto : dodici stranieri sono stati denunciati dalla Polizia di Frontiera di Luino (Varese). Stando a quanto ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 23 novembre 2020) Varese, 23 novembre 2020 -ildiil: dodici stranieri sono statidalla Polizia di Frontiera di Luino (Varese). Stando a quanto ...

Ettore572 : RT @poliziadistato: Percepivano il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto,12 persone denunciate dalla #poliziafrontiera di Luino… - poliziadistato : Percepivano il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto,12 persone denunciate dalla #poliziafrontiera di Lu… - Simone55555r : Percepivano reddito di cittadinanza:uno era pregiudicato,l'altro lavorava a nero.accaduto nella mia citta'.qualche controllino no? - GrossetoSport : New post (ndividuati e denunciati due soggetti che percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto.) ha… - GrossetoNotizie : Percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto: denunciate due persone -

Ultime Notizie dalla rete : Percepivano reddito Percepivano il reddito di cittadinanza: uno era pregiudicato e l'altra lavorava a nero IlGiunco.net Scoperti due furbetti del reddito di cittadinanza. Denunciati

I due percepivono il sussidio opubblico senza averne diritto. Si tratta di un uomo e una donna, quest'ultima lavorava in nero ...

La guardia di finanza intercetta due furbetti del reddito di cittadinanza

Lo percepivano senza averne diritto: un uomo in quanto aveva pendenze penali, una donna perchè lavorava in nero. Si sono intascati indebitamente quasi 15mila euro.

I due percepivono il sussidio opubblico senza averne diritto. Si tratta di un uomo e una donna, quest'ultima lavorava in nero ...Lo percepivano senza averne diritto: un uomo in quanto aveva pendenze penali, una donna perchè lavorava in nero. Si sono intascati indebitamente quasi 15mila euro.