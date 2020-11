Nek ricoverato in ospedale. “Ho avuto un incidente”. E pubblica lo scatto dopo l’intervento (Di lunedì 23 novembre 2020) Il noto cantante Nek non ha passato proprio dei bei momenti negli ultimi giorni, come annunciato da lui stesso attraverso i social network. Effettivamente i suoi fan si erano preoccupati non poco per la sua assenza prolungata da Instagram e tutta la verità è venuta fuori in queste ore. Filippo Neviani ha rotto il silenzio ed ha ammesso di aver avuto problemi di natura fisica. Infatti, si trova ricoverato in ospedale per uno spiacevole inconveniente capitato qualche giorno fa. L’artista ha affermato di aver avuto un incidente e di essersi dovuto sottoporre anche ad un intervento chirurgico. Immediata la reazione dei suoi follower, che gli hanno manifestato assoluta vicinanza in questo suo difficile momento. Nek è dunque sceso successivamente nei dettagli ed ha raccontato ciò che gli è successo. Ha comunque voluto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Il noto cantante Nek non ha passato proprio dei bei momenti negli ultimi giorni, come annunciato da lui stesso attraverso i social network. Effettivamente i suoi fan si erano preoccupati non poco per la sua assenza prolungata da Instagram e tutta la verità è venuta fuori in queste ore. Filippo Neviani ha rotto il silenzio ed ha ammesso di averproblemi di natura fisica. Infatti, si trovainper uno spiacevole inconveniente capitato qualche giorno fa. L’artista ha affermato di averun incidente e di essersi dovuto sottoporre anche ad un intervento chirurgico. Immediata la reazione dei suoi follower, che gli hanno manifestato assoluta vicinanza in questo suo difficile momento. Nek è dunque sceso successivamente nei dettagli ed ha raccontato ciò che gli è successo. Ha comunque voluto ...

