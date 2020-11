Lapo Elkann | “Sono juventino | ma la mia seconda squadra è il Napoli”

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 novembre 2020), ma la miaè il Napoli e ne sono molto orgoglioso. Voglio fare i complimenti a Gattuso, è un grande allenatore. Fa tanto per la Calabria. Ricorso del Napoli? Le regole vanno rispettate, da qualsiasi”. Così, noto imprenditore italiano che non nega una particolare simpatia per il Napoli. Su Maradona invece:molto legato a Diego perché ha vissuto difficoltà personali che anche io ho attraversato”. SportFace.