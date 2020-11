La scelta della scuola superiore fra dati e classifiche

Leggi su panorama

(Di lunedì 23 novembre 2020) Qualescegliere? Come affrontare lacon i propri figli? Che cosa aspettarsi dalla conoscenza virtuale delle scuole, in tempo di Covid? Nel mese degli open day, ecco una breve road map per decidere al meglio a quale istituto iscrivere i vostri figli. A cura dei professori Marcello Bramati e Lorenzo Sanna, autori di Basta Studiare! e Leggere per Piacere. Prima puntata: Tempi e strategie. Seconda puntata:. Scegliere lanon è mai facile e in questi anni si sono sviluppati innumerevoli indicatori statistici che, se possibile, hanno reso ancora più ardua la decisione, perchè sono così tanti, così analitici, così per certi versi contraddittori e sentenziosi che confondono. In primo luogo, attenzione a considerare ...