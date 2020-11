Jorge Mendes | «Cristiano è il migliore della storia ed è incomparabile»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 23 novembre 2020), agente diRonaldo, ha parlato del fuoriclasse portoghese. Le sue dichiarazioni sul giocatore L’agente diRonaldo,, è stato intervistato da Tuttosport dopo la doppietta del portoghese al Cagliari. Le sue parole.RONALDO – «L’ho detto tante volte in passato e credo che adesso in pochi abbiano ancora dei dubbi:è iled è. Non esistono record chenon possa battere. Presto diventerà il giocatore con più gol nellaa livello di nazionali e in assoluto». Leggi su Calcionews24.com