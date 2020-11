Istituto Medioevo, Raggi chiede a uffici stop sfratto (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – In merito alla vicenda dello sfratto dell’Istituto storico Italiano per il Medioevo la sindaca di Roma, Virginia Raggi, si sarebbe immediatamente attivata per bloccare il provvedimento della Sovrintendenza capitolina. La prima cittadina ha infatti chiesto agli uffici di bloccare gli effetti dell’atto prodotto dalla Sovrintendenza. Secondo quanto si apprende, a occuparsene sono il dipartimento Cultura e quello Patrimonio. Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – In merito alla vicenda dellodell’storico Italiano per illa sindaca di Roma, Virginia, si sarebbe immediatamente attivata per bloccare il provvedimento della Sovrintendenza capitolina. La prima cittadina ha infatti chiesto aglidi bloccare gli effetti dell’atto prodotto dalla Sovrintendenza. Secondo quanto si apprende, a occuparsene sono il dipartimento Cultura e quello Patrimonio.

