In Cina i casi di Covid-19 sono in aumento e riprende il contenimento (Di lunedì 23 novembre 2020) (foto: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)La Cina ha ripreso il proprio regime draconiano di contrasto alla pandemia di Covid-19, tornando ad applicare l’approccio di severo controllo dall’alto verso il basso a livello locale. La scorsa settimana, nelle città di Tianjin, Shanghai e Manzhouli è stato registrato un aumento dei casi di coronavirus, che tuttavia si mantengono intorno a un numero molto più basso rispetto all’incremento registrato negli Stati Uniti e nei paesi europei che stanno attraversando la seconda ondata di infezioni. A Shangai, per esempio, la Commissione sanitaria nazionale ha segnalato l’aggiunta di 2 nuovi casi in 24 ore, raggiungendo 7 casi di positività totali lo scorso venerdì 20 novembre. Tuttavia, questo è bastato per far riprendere alle ... Leggi su wired (Di lunedì 23 novembre 2020) (foto: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)Laha ripreso il proprio regime draconiano di contrasto alla pandemia di-19, tornando ad applicare l’approccio di severo controllo dall’alto verso il basso a livello locale. La scorsa settimana, nelle città di Tianjin, Shanghai e Manzhouli è stato registrato undeidi coronavirus, che tuttavia si mantengono intorno a un numero molto più basso rispetto all’incremento registrato negli Stati Uniti e nei paesi europei che stanno attraversando la seconda ondata di infezioni. A Shangai, per esempio, la Commissione sanitaria nazionale ha segnalato l’aggiunta di 2 nuoviin 24 ore, raggiungendo 7di positività totali lo scorso venerdì 20 novembre. Tuttavia, questo è bastato per farre alle ...

