Il governatore dell'Alto Adige: "È presto per una data di riapertura delle piste" (Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - Bolzano, 22 nov. - "Pensiamo alle famiglie in difficoltà e poi a turisti e settimane bianche: ad oggi è prematuro dare una data per l'apertura della stagione invernale e quindi dello sci". Lo ha detto il governatore Altoatesino Arno Kompatscher rispondendo ad una domanda sulla data di apertura della stagione sciistica in Alto Adige e sulle Dolomiti. "Il nostro primo obiettivo è avere un pieno controllo dal punto di vista epidemiologico e sollevare il peso dall'azienda sanitaria, quindi riprendere la didattica in presenze e far ripartire le attività economiche che è chiusa - ha aggiunto Kompatscher -. Si aprirà con i settori meno rischiosi e quindi penso a bar e ristoranti. E' ovvio che l'Alto

