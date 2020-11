Hong Kong, perché Joshua Wong si è fatto arrestare (Di lunedì 23 novembre 2020) Il governo di Pechino, finalmente, ce l’ha fatta. I giovani attivisti a favore della democrazia di Hong Kong, Joshua Wong, Agnes Chow e Ivan Lam, sono finiti dietro alle sbarre. L’accusa contro di loro riguardava l’organizzazione di una protesta fuori dal quartiere generale della polizia nel 2019. Il giovane Wong ha spiegato che hanno deciso di dichiararsi colpevoli di tutte le accuse. La sentenza sarà emessa mercoledì 2 dicembre e il rischio è da tre a cinque anni di carcere. Davanti al tribunale di West Kowloon, Wong ha riferito che nelle ultime tre settimane, un totale di 23 attivisti, giornalisti e consiglieri sono stati arrestati: “Ogni giorno abbiamo attivisti sotto processo e manifestanti mandati in prigione. Sono persuaso che né le sbarre di prigione, né i divieti elettorali, ... Leggi su formiche (Di lunedì 23 novembre 2020) Il governo di Pechino, finalmente, ce l’ha fatta. I giovani attivisti a favore della democrazia di, Agnes Chow e Ivan Lam, sono finiti dietro alle sbarre. L’accusa contro di loro riguardava l’organizzazione di una protesta fuori dal quartiere generale della polizia nel 2019. Il giovaneha spiegato che hanno deciso di dichiararsi colpevoli di tutte le accuse. La sentenza sarà emessa mercoledì 2 dicembre e il rischio è da tre a cinque anni di carcere. Davanti al tribunale di West Kowloon,ha riferito che nelle ultime tre settimane, un totale di 23 attivisti, giornalisti e consiglieri sono stati arrestati: “Ogni giorno abbiamo attivisti sotto processo e manifestanti mandati in prigione. Sono persuaso che né le sbarre di prigione, né i divieti elettorali, ...

Agenzia_Ansa : Hong Kong: il dissidente Joshua Wong si dichiarerà colpevole al processo. 'Sarò probabilmente incarcerato, ma non c… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #HongKong, l’Alta Corte critica il comportamento delle forze di polizia: non aver mostrato i codici i… - MediasetTgcom24 : Proteste Hong Kong, leader attivisti si dichiarerà colpevole al processo #hongkong - Ambrakey1 : RT @LucioMalan: Nella Sala Capitolare del Senato, in collegamento con ex prigionieri politici di Hong Kong, Cina, Iran, Venezuela... nel gi… - hongkonger_five : RT @Agenzia_Ansa: Hong Kong: il dissidente Joshua Wong si dichiarerà colpevole al processo. 'Sarò probabilmente incarcerato, ma non ci inch… -