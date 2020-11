Guendalina Tavassi, divulgati anche finti video: “Teste di c…, non sono io” (Di lunedì 23 novembre 2020) Non tutti i filmati che stanno circolando in queste ore sui gruppi WhatsApp e Telegram appartengono all'ex concorrente del Grande Fratello L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 23 novembre 2020) Non tutti i filmati che stanno circolando in queste ore sui gruppi WhatsApp e Telegram appartengono all'ex concorrente del Grande Fratello L'articolo proviene da Gossip e Tv.

silvabolzano : Alla povera Guendalina Tavassi hanno rubato video hot suoi e del marito che aveva nel telefono. Ma dico....serve fa… - loscolaro : Remember when Antonella Elia era una concorrente di Tale e Quale Show e dopo aver interpretato Cristiano Malgioglio… - Lizzie35084630 : RT @GiovanniSalzan: Una ragazza di 18 anni viene stuprata per 24 ore e però lei che ci faceva alla festa? A Guendalina Tavassi vengono rub… - PDM_66 : RT @GiovanniSalzan: Una ragazza di 18 anni viene stuprata per 24 ore e però lei che ci faceva alla festa? A Guendalina Tavassi vengono rub… - dajeci : Video guendalina tavassi anyone? -