F1 | GP Bahrain 2020 | programma | orari | tv | streaming Calendario fine settimana 27-29 novembre

Terzultimo appuntamento del Mondiale 2020 di F1 che si prospetta all'orizzonte. Il Circus volge il proprio sguardo a Sakhir per l'appuntamento del GP del Bahrein. Nel deserto si prospetta una gara avvincente, in cui l'interesse sarà sulla singola prova piuttosto che sul campionato. Come è ben noto, i due titoli piloti e costruttori sono stati assegnati, con Lewis Hamilton e la Mercedes che hanno festeggiato il loro settimo iride all'insegna dei record. Il britannico è entrato nella storia di questo sport eguagliando il tedesco Michael Schumacher e ora l'obiettivo è quello di continuare ad aggiornare i propri numeri per confermarsi il pilota più vincente di tutti i tempi. La Ferrari, da questo punto di vista, arriva all'appuntamento in Bahrein con la voglia di confermare i miglioramenti emersi nelle ultime prove, ma non potendo di certo ambire alla vittoria.

Valentino Rossi a Portimao corre l'ultima gara da pilota factory. Per l'occasione è arrivata anche la fidanzata Francesca. A gennaio in Bahrain con Kessel.

A seguire tutti gli orari per assistere al GP del Bahrain, dalle dirette su Sky Sport HD F1, alle differite su TV8 fino agli streaming e i live ...

