Cristiano Malgioglio, che delusione! Sembrava tutto pronto e invece… L'annuncio che nessuno voleva sentire (Di lunedì 23 novembre 2020) Cristiano Malgioglio ha già partecipato a una edizione del Grande Fratello Vip. Per la precisione si tratta di quella del 2017 in cui fu eliminato dopo essere andato in nomination con Ivana Mrazova. Quell'anno a vincere il reality fu Daniele Bossari, ma Cristiano Malgioglio fu un grande protagonista all'interno della casa di Cinecittà: una partecipazione che gli ha donato ulteriore visibilità e popolarità, tanto che in molti lo rivogliono ancora all'interno della casa. In molti continuano a domandarsi se quest'anno farà parte dei concorrenti del reality. In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, Malgioglio aveva detto: "Se farò questo reality, lo farò per Alfonso Signorini". Per poi aggiungere: "Anche perché sento in questo momento il bisogno di proteggermi dal Covid-19". Frasi sibilline ...

