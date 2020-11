Crisanti continua a spiegare il suo punto di vista sui vaccini: 'Serve trasparenza' (Di lunedì 23 novembre 2020) Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia e Virologia all'Università di Padova, ribadisce nuovamente il concetto in una lettera al Corriere della Sera . 'Sono a favore del vaccino, ... Leggi su globalist (Di lunedì 23 novembre 2020) Andrea, direttore del dipartimento di Microbiologia e Virologia all'Università di Padova, ribadisce nuovamente il concetto in una lettera al Corriere della Sera . 'Sono a favore del vaccino, ...

NicolaPorro : ?? I grillini danno patenti di responsabilità, continua l'epopea dei vip che piagnucolano, #Crisanti da mito a paras… - silviasson : RT @AndreC198: Crisanti è secondo me la miglior espressione di quello che dovrebbe essere l’approccio alla Scienza: fiducioso, ma sempre cr… - alesssssav : RT @AndreC198: Crisanti è secondo me la miglior espressione di quello che dovrebbe essere l’approccio alla Scienza: fiducioso, ma sempre cr… - rosarioT1970 : Intanto Crisanti continua a fare terrorismo in tv...forse vuole sostituirsi agli organi che rilasciano l’autorizzaz… - fuarfa91 : RT @AndreC198: Crisanti è secondo me la miglior espressione di quello che dovrebbe essere l’approccio alla Scienza: fiducioso, ma sempre cr… -